Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

5 katlı apartmanda korkutan yangın

Bolu'da 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Kucaklarında çocuklarıyla dışarıya çıkan bina sakinleri büyük korku yaşadı

5 katlı apartmanda korkutan yangın

Bolu'da 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Kucaklarında çocuklarıyla dışarıya çıkan bina sakinleri büyük korku yaşadı

29 Eylül 2017 Cuma 16:41
5 katlı apartmanda korkutan yangın
banner404

YANGIN, saat 14.00 sıralarında Kültür Mahallesi Cem Sultan Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında İhsan Kaya'nın oturduğu dairede çıktı. Mutfakta yemek pişirilirken çıkan yangını fark eden ev sahibi dışarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi. Mutfaktan çıkan dumanlar binanın diğer katlarını da sardı. Bina sakinleri korku ve panik içinde dışarıya çıktı. Annelerinin kucağında dışarıya çıkan 2 çocuk ağladı. Anneleri de çocuklarını sakinleştirirken, gözyaşlarını tutamadı. 2 çocuk, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Bu sırada gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evin sadece mutfak kısmında etkili olan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BoluYangınCem Sultan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEM'de büyük kaza! İstanbul yönünde trafik tamamen durdu
TEM'de büyük kaza! İstanbul yönünde trafik tamamen durdu
Kız kaçıran 2 kişi polis tarafından vurularak engellendi!
Kız kaçıran 2 kişi polis tarafından vurularak engellendi!
Keçiye tecavüz iddiası
Keçiye tecavüz iddiası

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim