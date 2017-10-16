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5 çuval fındık için oğlunu 5 kurşun ile öldürdü

Samsun’un Terme ilçesinde bir baba, topladıkları 5 çuval fındığı satmak isteyen oğlunu 5 el ateş ederek öldürdü

5 çuval fındık için oğlunu 5 kurşun ile öldürdü

Samsun’un Terme ilçesinde bir baba, topladıkları 5 çuval fındığı satmak isteyen oğlunu 5 el ateş ederek öldürdü

16 Ekim 2017 Pazartesi 16:08
5 çuval fındık için oğlunu 5 kurşun ile öldürdü
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OLAY, Terme ilçesi Bazlamaç Mahallesi’nde dün gece saat 23.00’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Faruk Dişikara iddiaya göre, babasına topladıkları 5 çuval fındığı satmak istediğini söyledi. Fındığın satılmasına karşı çıkan baba Ali Dişikara ile oğlu Faruk Dişikara arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından belindeki silaha sarılan baba Ali Dişikara oğluna 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Faruk Dişikara ise olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Faruk Dişikara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahırda uyurken yakalandı

Öte yandan, oğlunu vuran ve kayıplara karışan baba Ali Dişikara’yı yakalamak için jandarma operasyon başlattı. Baba Dişikara, ekipler tarafından bir ahırda uyurken bulunarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Faruk Dişikara için bugün Bazlamaç Merkez Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından 32 yaşındaki gencin cenazesi, ilçede bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

 "Ceviz kabuğunu doldurmayacak iş"

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Faruk Dişikara'nın dayısı Fatih Şerif, "Ceviz kabuğunu doldurmayacak şeyler yüzünden tartıştılar. Tamamen babasının dengesizliği. Bir gün önce aralarında tartıştılar. Çocuk babasına ‘bankaya borcum var, onu ödeyeceğim’ demiş ve fındıkları satmak istediğini söylemiş. Aralarında satarsın satamazsın diye fındık kavgası çıktı. Ondan sonra da bu olaylar yaşandı" dedi.

Mahalledeki vatandaşlar ise baba Ali Dişikara'nın daha önceden de bir kişiyi vurduğunu ve 7 yıl hapis yattığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali DişikaraSamsunTerme
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