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5 çocuk annesi sevgilisini öldürdü, Yargıtay cezayı fazla buldu

Erzurum'da, 5 çocuk annesi 32 yaşındaki evli sevgilisini 12 yerinden bıçaklayan Lokman Serçeoğlu'na verilen müebbet hapis cezasını Yargıtay bozdu

5 çocuk annesi sevgilisini öldürdü, Yargıtay cezayı fazla buldu

Erzurum'da, 5 çocuk annesi 32 yaşındaki evli sevgilisini 12 yerinden bıçaklayan Lokman Serçeoğlu'na verilen müebbet hapis cezasını Yargıtay bozdu

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:55
5 çocuk annesi sevgilisini öldürdü, Yargıtay cezayı fazla buldu
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ERZURUM'DA evli sevgilisi 5 çocuk annesi Hanım Ç.'yi (32) 12 yerinden bıçaklayan Lokman Serçeoğlu'na (31) 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği müebbet hapis cezasını, Yargıtay fazla buldu. Yargıtay, Hanım Ç.'nin sevgilisini iteklemesi, tokat atması ve hakaret etmesinin haksız tahrik sayılmasını istedi.

ÇOCUKLARIN BABALARININ BELİRLENMESİ İÇİN TEST YAPILACAK
Olay, 17 Mart 2015 tarihinde, merkez Palandöken İlçesi Solakzade Mahallesi, Şifa Sokak'ta meydana geldi. Lokman Serçeoğlu, cep telefonu ile evli sevgilisi Hanım Ç.'yi arayıp, dışarı çıkmasını istedi. Sokakta buluşan Lokman Serçeoğlu ve Hanım Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serçeoğlu Hanım Çakmak'ı bıçakla ağır yaraladı, iddiaya göre ardından yaklaşık 30 metre sürükleyip iş makinesinin altına attı. Kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan Serçeoğlu, evinde yakalandı. Tutuklanan Serçeoğlu hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Serçeoğlu da Hanım Ç.'den iki çocuğu olduğunu iddia ederek, Hamza Ç. üzerine kayıtlı olan Y.B. ve Y.Z.'nin kendi soyadını alması için 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Çocukların babalarının belirlenmesi için DNA testi yapılacağı belirtildi.

'KIZIMI 12 YERİNDEN BIÇAKLAYIP, 30 METRE SÜRÜKLEDİ'
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hanım Ç.'nin babası Fazlı Ç., taksi şoförlüğü yapan Lokman Serçeoğlu'na dönerek, "Bu cani, kızımın kalbine 12 bıçak saplıyor, sonra 30 metre sürükleyip iş makinesinin altına atıyor. Bu nasıl bir canavarlık, izah edin bana? İnsanı ancak Allah ve devlet öldürebilir. Topluma çıkamıyorum, namusum yerlerde çiğnendi" dedi.

'KİMSE BENİM İSMİMLE OYNAYAMAZ'
Hanım Ç. ile 2010 yılında çalıştıkları huzurevinde tanıştıktan sonra ilişkilerinin başladığını ifade eden Serçeoğlu, namusunu temizlediğini savundu. Serçeoğlu "Hacı amcaya sorum olacak. Olay esnasında benim yanımda mıydı, 30 metre sürükledi diyor? Ben utandığımdan ihaneti söyleyemedim. Senin namusun ayaklar altına serilmedi, benim namusum serildi. Kimse benim ismimle oynayamaz. Benim namusum yerlere düştü, ben de namusumu temizledim. Olay yerine tasarlayarak gitmem söz konusu değil. Sadece konuşmak için gittim. Hanım Ç. aşırı yalanlarla üstüme gelince kendimi tutamadım ve olan oldu. Mahkemeye takım elbiseyle gelmemin sebebi indirim alabilmek niyeti değildir. Makamınıza ve huzurunuza duyduğum saygıdan dolayıdır. Hanım Ç.'nin babasından özür diliyorum, ellerinden öpüyorum. Hanım'ı seviyordum, iki çocuğumuz var. O bir gün öldü, ben her gün öleceğim. Yaptığım hatadan dolayı pişmanım" diye konuştu.

MAHKEME HAKSIZ TAHRİK UYGULAMADI
Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Kasım 2015'de yapılan karar duruşmasında Lokman Serçeoğlu, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hazırlanan gerekçeli kararda, sanık ile maktul arasında cep telefonu ile olaydan önce ve olayın olduğu güne kadar sık sık mesajlaşma ve karşılıklı görüşme yapıldığı vurgulandı. Savunmalarında Hanım Ç.'nin kendisine olay günü küfür edip tokat attığını ileri süren Lokman Serçeoğlu için haksız tahrik uygulanmadığına işaret edilen kararda, şu ifadelere yer verildi:
"Maktulün kendisini yalancı olmakla suçladığı, bunun üzerine maktulün küfredip, kendisini iteklemesi üzerine kendisinin de bir anda sinirlenerek üzerinde taşıdığı bıçağı çıkardığını ve vurduğunu, ilk vuruşundan sonrasında hatırlamadığını savunmuş ise de sanığın kardeşi İsmail Serçeoğlu'nun maktulün öldürmesinin sebebi olarak ihanetini gerekçe olarak gösterdiği, maktulün tokat attığının tanıklar tarafından gözlemlenmemesi, maktule 12 adet öldürücü mahiyette olduğu ve sanığa göstermiş olduğu küfür ya da tokat şeklindeki eylemlerin uzun süredir birliktelik yaşadığı bir bayana karşı göstermesi gereken bir tepkinin çok ötesinde olduğu dikkate alındığında maktulden kaynaklanan haksız bir eylem olmadığı kabul edilmiştir."

KATİLİNİ 'ÖMRÜM' DİYE KAYDETMİŞ
Hanım Ç.'nin cep telefonunda Lokman Serçeoğlu'nun 'Ömrüm' diye kayıtlı olduğuna işaret edilen 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi kararında, Lokman Serçeoğlu'na iyi hal indirimi de uygulanmadığı belirtildi. Serçeoğlu'nun 112 veya 155'i aramayıp olay yerinden kaçtığına dikkat çekilen kararda, "Bir başka kişi ile evli ve çocuklu olduğunu bildiği halde onunla uzun süre gayri meşru ilişki içerisine girmiş olan, kovuşturma aşamasında da samimi bir şekilde pişmanlık duymak yerine maktul yakınlarına karşı tehdit boyutuna ulaşacak şekilde agresif ve tepkisel davranışlar içerisine giren sanık lehine taktiri indirim maddesinin uygulanmasına gerek duyulmamıştır."

YARGITAY: FAZLA CEZA VERİLMİŞ
Kararın temyiz edilmesinin ardından dosya Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi'nde incelendi. Yargıtay, sanığın kollukta sıcağı sıcağına verdiği ilk ifadesinde maktulü, kendisine hakaret etmesi, montunun yakasından tutarak iteklemesi ve tokat atması nedeniyle sinirlenerek öldürdüğünü hatırlattı. Yerel mahkemenin, aksi ispat edilmeyen sanık beyanına itibar etmeyerek TCK'nın 29'uncu maddesi uyarınca asgari oranda haksız tahrik indirimi yapılması gerektiği gözetilmeden usule uygun düşmeyen gerekçeler ve yanılgılı değerlendirme yaptığı bildirildi. Haksız tahrik hükümlerini uygulamayan mahkemenin fazla ceza verdiğini belirten Yargıtay, kararı bozdu. Kararı bozarak yerel mahkemeye gönderen 1'nci Ceza Dairesi cezanın düşürülmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumYargıtayCeza
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