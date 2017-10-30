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5 bin kişiye 70 kuzu kesip, 20 yıllık kan davasını bitirdiler!

Mardin'de 20 yıl önce iki aileden 5 kişinin öldürülmesi sonucu başlayan kan davası, 5 bin kişinin tanıklığında 70 kuzu kesilerek sona erdirildi

5 bin kişiye 70 kuzu kesip, 20 yıllık kan davasını bitirdiler!

Mardin'de 20 yıl önce iki aileden 5 kişinin öldürülmesi sonucu başlayan kan davası, 5 bin kişinin tanıklığında 70 kuzu kesilerek sona erdirildi

30 Ekim 2017 Pazartesi 08:22
5 bin kişiye 70 kuzu kesip, 20 yıllık kan davasını bitirdiler!
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MARDİN'İN  Ömerli ilçesinde 20 yıl önce iki aileden 5 kişinin öldürülmesi sonucu Aytuğ ve Kaya aileleri arasında başlayan kan davası, 5 bin kişinin katıldığı yemekte barışla sonuçlandı.

KAN DAVASI 20 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Mardin'in  Ömerli ilçesinde yaklaşık 20 yıl önce iki aileden 5 kişinin öldürülmesi sonucu Altuğ ve Kaya aileleri arasında kan davası başlamıştı. Aileler, uzun yıllardır kanaat önderleri ve barış heyetlerinin araya girmesine rağmen ikna edilememişti.

20 YILLIK ÇABA SONUÇ VERDİ

20 yıllık barış çabaları bugün karşılığını buldu. Barış komitesinde yer alan kanaat önderleri Necmi Öncel,  Mehmet Fidan, Abdulkadir  Sincar, Cemal  Sincar, Zeyni Toparlı ve Sabahattin Evrensel'in ikna ettiği iki aile, aralarındaki husumeti bitirdi.

70 KUZU KESİLDİ, 5 BİN KİŞİ TANIK OLDU

Aileler, 70 kuzunun kesildiği yemekte bir araya gelerek, kucaklaştı. Barışa, yemeğe katılan 5 bin kişi de tanıklık etti.

"HUSUMET YAPMA LÜKSÜMÜZ KALMAMIŞTIR"

Barış yemeğine,  Ömerli Kaymakamı  Erol Korkmaz, İlçe  Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Çetinsoy ve  AK Parti İl Başkanı Mehmet  Ali Dündar da katıldı. Dündar, iki aile arasındaki husumetin sona erdirilmesi için bir araya geldiklerini belirterek, "Bölgemizin her ne kadar son yıllarda azalmış olsa da kangreni olan kan davalarının bitmesi için gösterdikleri fedakarlık için her iki ailemize de teşekkür ediyorum. Çok sıkıntılı bir coğrafyada yaşamamızdan kaynaklı bizlerin birbiriyle husumet yapma lüksü kalmamıştır. Birlik ve beraberlik içerisinde yürüteceğimiz her türlü çalışmanın gelecek nesillere çok büyük faydalar sağlayacağını biliyoruz" dedi.

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