47 mülteci yakalandı

AYVACIK'TA bu sabah bir grup mültecinin umut yolculuğuna çıkmaya hazırlandığını öğrenen Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale Köyü Biber Deresi Mevkii'nde, lastik bota binmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Kongo ve Myanmar uyruklu 47 mülteciyi yakaladı. Mültecilerle beraber 2 organizatör de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 1 lastik bot ile bot motoru da ele geçirildi. Mülteciler, 3 minibüs ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Mülteciler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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