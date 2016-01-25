45 kilo eroin ele geçirildi: 1 tutuklama

MALATYA Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Malatya genelinde operasyon yapıldı. Konuyla ilgili Malatya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu madde arama köpekleri ile bir araçta gerçekleştirilen aramada, araç içerisinde zulalanarak gizlenmiş vaziyette 88 paket daralı toplam 45 kilo 14 gram eroin maddesinin ele geçirildiği, araçta bulunan şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheli şahsın, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, Malatya genelinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirlerine yönelik mücadelenin artarak devam edeceği bildirildi.