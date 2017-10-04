45 kaçak göçmen yakalandı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından Aydın ’ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na Bağlı ekipler kaçak botta yer alan 17’si çocuk 45 kaçak göçmeni yakaladı. Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 22 Suriyeli, 18 Afganistan, 2 Somali, 2 Angola ve 1 Kongo uyruklu, 15 erkek, 13 kadın ve 17’si çocuk toplam 45 göçmen yakalanarak, işlemlerinin yapılması için Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

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