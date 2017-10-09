44 kişilik otobüste 144 kaçak göçmen çıktı

NİKSAR İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerince Uluslararası D-100 karayolunda uygulama sırasında bir otobüste arama yapıldı. Aramada, araçta, aralarında 9’u kadın, 24’ü çocuk olmak üzere 144 kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, insan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla İstanbul’a gitme vaadiyle kandırılıp otobüsle yola çıkarılan Afgan ve Pakistan uyruklu 144 kişi, 25 günlük yolculuk macerasının ardından Tokat'ın Niksar ilçesinde uluslararası D-100 karayolunda jandarma ekiplerinin yol uygulaması esnasında bir otobüste yakalandı. İstanbul'a gitmek istedikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçaklar, ilçe merkezinde kapalı spor salonu içerisinde gözlem altına alındı. Olayla ilgili araç şoförü H.R.G. gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, göçmenlerin kaçakçılara kişi başı bin ile bin 500 dolar arasında para ödedikleri öğrenildi.