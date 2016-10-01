42 imam bavullarla kaçırdı! 

FETHYLLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 42 kurye imamı üzerinden yürüttüğü karanlık dolar trafiği deşifre oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Emniyet'in üç koldan yürüttüğü incelemede FETÖ'ye bavullarla para taşıyan 42 imam belirlendi. 17-25 Aralık 2013 darbe girişiminden sonra para trafiğinde bu imamlar aracılığıyla İngiltere'den Nijerya'ya, Sudan'dan Malta'ya kadar geniş bir ağda 3.5 milyar dolarlık bir para götürüldüğü saptandı. Örgütün öğrenciler, esnaf, sadece vatandaşlar adına açılan küçük hesaplar, sanal para kuruluşları ve havaleler üzerinden yurtdışına çıkardığı paranın ise 20 milyar doları bulduğu hesaplandı.



15 TEMMUZ'DAN SONRA KAÇIŞ



FETÖ yöneticilerinin, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından, Avrupa'daki bazı önemli bankalarda milyonlarca euroluk hesaplar açtığı görüldü. MASAK tarafından yapılan resmi başvuru ile terörün finansmanı için kullanılan paraların bulunduğu banka hesaplarının kapatılması istendi. Uzmanlar, 14 Avrupa ülkesi ve ABD başta olmak üzere İngiltere'den Nijerya'ya Sudan'dan Malta'ya kadar geniş bir ağda para transferi gerçekleştiğini saptadı. Savcılıklarda alınan ifadeler, itiraflar, ihbarlar da dikkate alınarak yapılan tespitlerde FETÖ, 17-25 Aralık sonrasında yurtdışına 20 milyar dolara yakın para kaçırdı. Kuryeler aracılığıyla bavullar ve farklı yöntemlerle çıkarılan tutarın da 3.5 milyar dolar olduğu belirlendi. Kuryelere ilişkin soruşturma açıldı.



ÖĞRENCİLERİ KULLANDILAR



Yapılan son incelemelerde FETÖ yöneticilerinin çok sayıda öğrencinin hesabına yüklü tutarlarda para yatırdığı saptandı. FETÖ üyelerinin, bilgisayarların teknik takibe maruz kalacağını düşünerek her iletişimi kuryeler aracılığı ile yaptığı belirlendi. Örgüte para toplayan imam ve abilerin de paraları birbirine kuryeler vasıtasıyla ilettiği görüldü.



100 MİLYAR $'A HÜKMEDİYOR



Terör örgütünün finans trafiğini yöneten kilit isimler ve kuryeler küresel kıskaca alındı. Örgütün parasını aklayan kurye imamlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstihbarat ve emniyet birimleri finans kurumları, döviz büroları başta olmak üzere geniş bir alanda şüpheli işlemleri takip etti. Kuryelerin bu parayı, örgüt üyeleri adına kurulan şirketler üzerinden akladığı saptandı. Son üç yıllık dönemde örgütün finansörü şirketler üzerinden yapılan para trafiği 100 milyar dolara ulaşıyor. Maliye, şüpheli işleme dayalı transferleri durdurma yetkisini kullanarak, terör örgütünün yurtdışına kaçırdığı varlıklar için de resmi başvuruda bulundu. Darbe girişiminde doğrudan rol alan isimlere ait şirketlerin mal varlıklarının dondurulması istendi.



BURSA'DA BANK ASYA ALARMI



Bursa'da FETÖ operasyonları kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Bank Asya'da, dosyaların kamyonlarla taşındığı ihbarı polisi alarma geçirdi. Bankanın Merkez Şubesi önüne yanaşan nakliye kamyonuna, mühürlü dosyaların yüklenmesi vatandaşların şüphelenmesine neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri taşıma işleminin son bulmasını istese de banka içerisindeki görevliler gerekli izinlerinin olduğunu belirtip, mühürlü klasörleri kamyona yüklemeye devam etti. Olay yerine Terörle Mücadele ve Mali Şube ekipleri sevk edildi. Mühürlü klasörlerin TMSF'nin bilgisi dahilinde İstanbul'daki genel müdürlüğe götürüldüğü öğrenildi.



21 BDDK MURAKIBI TUTUKLANDI



FETÖ'nün BDDK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, murakıpların da aralarında bulunduğu kurum çalışanı 21 şüphelinin, "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Bu şüphelilerin, FETÖ'nün haberleşme aracı olan Bylock programını kullandıklarının tespit edildiği belirtilirken, gözaltı işlemi uygulanması için adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor. Daha önce 26 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, son tutuklamalarla beraber tutuklu şüpheli sayısı 47'ye çıktı. Gözaltına alınan 26 murakıp, "FETÖ örgütüne üye olmak" suçundan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.



SABAH



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