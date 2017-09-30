41 ton rayı vinçle çalmış

EDİNİLEN bilgiye göre, il merkezine bağlı Kayabaşı köyünde devam eden demiryolu yenileme çalışmaları esnasında sökülen her biri 6 metre uzunluğundaki rayların ortadan kaybolduğunu fark eden TCDD görevlileri durumu Amasya İl Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

Bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri Küçük Sanayi Sitesi’nde üzerinde vinç yer alan kamyonda yüklü yaklaşık 30 ton ağırlığındaki 65 rayı buldu. Ekipleri görmesiyle kaçan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hurdarcılık yapan Hamdi K. rayları kendisinin çaldığını itiraf ederek çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir gün sonra ilk çalınma olayının gerçekleştiği yerden 4 kilometre ötede de rayların kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine arama başlatan jandarma ekipleri bu seferde bir traktör römorkunda rayları buldu. Ağırlığı 11 tondan fazla olan bu rayların Hamdi K. tarafından çalındığı belirlendi. Gözaltına alınan römork sahibi E.K. da savcılıktaki sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 41 bin ağırlığındaki raylar görevlilere teslim edildi.