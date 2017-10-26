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41 katlı gökdelende yangın paniği

Ataşehir'de 41 katlı 188 metre uzunluğundaki bir gökdelenin 12. katındaki sistem odasında yangın çıktı. Büyük paniğe neden olan yangında 1’i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın kısa sürede büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

41 katlı gökdelende yangın paniği

Ataşehir'de 41 katlı 188 metre uzunluğundaki bir gökdelenin 12. katındaki sistem odasında yangın çıktı. Büyük paniğe neden olan yangında 1’i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın kısa sürede büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

26 Ekim 2017 Perşembe 14:53
41 katlı gökdelende yangın paniği
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YANGIN, saat 13.00 sıralarında Ataşehir Varyap Meridien gökdeleninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 katlı gökdelenin 12. katındaki sistem odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kattan yükselen dumanlar bir anda kulenin içerisini sardı. Gökdelenden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ünalan, Kadıköy, Kayışdağı ve Ümraniye İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına içeriden ve dışarıdan müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.
Yangın nedeniyle çevredeki ve gökdelendeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangının çıkmasıyla birlikte çalışanlar dışarıya tahliye edildi. Ancak dumandan 1’i çocuk 4 vatandaş etkilendi. Vatandaşların bazıları sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bazıları ise ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.
Kucağında köpeğiyle ağladı
Gökdelende çalışan bir kadın ise yangın sonrası kucağında köpeğiyle koşarak dışarıya çıktı. Olay nedeniyle ağladığı görülen kadın, arkadaşları tarafından sakinleştirildi. Yangın esnada kulede olan bir vatandaş, “Şimdi iyiyiz, arkadaşlar gelip hemen kurtardı. Biz aşağıya inemedik, çünkü yangın merdiveni de duman içerisindeydi. Sonra arka taraftan indirdiler. Bize hiç uyarı gelmedi, eşimle dışarıya çıkarken fark ettik. Dumandan çıkamadık, içeride kaldık, daha emniyetli olsun diye ama duman sarınca kalp hastası olduğum için etkilendim. Nefes alamadık, o sıkıntı oldu. Sağ taraf duman içindeydi” dedi.
“Nefes alamadık, ölüyorduk”
Gökdelende çalışan bir kadın da, “Birinci katta oturuyorduk. Hiç kimse bizi maalesef uyarmadı. Biz itfaiye aracını görünce bir anda kendimizi dışarıya attık. Yukarıdan birisi düştü zannettik. Bir baktık ki dumanlar çıkıyor. Zaten pencerelerde açılmıyor” ifadelerini kullandı. Dumandan etkilenen başka bir kadın ise, “Tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü nefes alamadık, ölüyorduk. Her yer duman altı oldu, çıkmaya çalıştık ama çıkamadık. Yanımda çocuğum ve annem vardı. Pencereyi açtım ama duman geliyordu. Hiçbir şekilde çıkmamız mümkün değildi. 20 dakika dumanın içerisinde kaldık, boğazlarımız yanmaya başladı. Dumanlardan arasından bir ekip geldi ve bizi aldı” diye konuştu.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu da yangınla ilgili bilgi vererek, yangının söndürüldüğünü söyledi.  

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Anahtar Kelimeler:
AtaşehirGökdelenYangın
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