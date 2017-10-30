41 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL'DAN Çanakkale istikametine gelen kaçak göçmenler, Gelibolu ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Jandarma ekiplerini fark eden kaçaklar, yoldan çıkarak araziye kaçtı. Jandarma ekipleri kısa süre sonra 23 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulama 18 kaçak göçmenin daha olduğu belirlenince ekipler, bölgede geniş çaplı arama başlattı. Ekipler yaptıkları arama neticesinde metruk bir binada soğuktan korunmak için ateş yakan 18 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakalayarak gözaltına aldı.

Kaçak göçmenler, ifadesi alınmak üzere Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.