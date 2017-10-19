41 adet cep telefonu ele geçirildi

MARDİN Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 16 Ekim’de Derik ilçesi Soğukkuyu Mahallesi’nde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti yapılmıştır. Bu çerçevede, bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 60 bin TL olan 41 adet akıllı cep telefonu ele geçirilmiştir. Bir şüpheli şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.