Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Gmail baştan aşağıya yenileniyor
Gmail baştan aşağıya yenileniyor
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme telefonu bozuyor
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme...

401 numaralı otel odası cinayeti davasında mütalaa açıklandı

İstanbul’da bir otel odasında, kendini mankenlik ajansı sahibi olarak tanıtarak kadınları istismar ettiği iddia edilen Cüneyt Pala’nın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Cinayetin ağır haksız tahrik altında işlendiğini kaydeden savcı, sanıklardan Dilek Demir’in 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

401 numaralı otel odası cinayeti davasında mütalaa açıklandı

İstanbul’da bir otel odasında, kendini mankenlik ajansı sahibi olarak tanıtarak kadınları istismar ettiği iddia edilen Cüneyt Pala’nın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Cinayetin ağır haksız tahrik altında işlendiğini kaydeden savcı, sanıklardan Dilek Demir’in 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

12 Nisan 2018 Perşembe 18:24
401 numaralı otel odası cinayeti davasında mütalaa açıklandı
banner404

KENDİSİNİ manken ajansı sahibi olarak tanıtıp para karşılığında kadınların fotoğrafını çeken ve bu kadınlara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Cüneyt Pala’nın bir otelin 401 nolu odasında, Dilek Demir ve Gülşah Şat adlı iki kadın tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Dilek Demir ve Gülşah Şat cezaevinden getirilirken avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, dava dosyasına göre sanıklardan Dilek Demir’in ağır haksız tahrik altında cinayeti işlediğini kaydetti. Savcı mütalaasında Demir’in bu nedenle müebbet hapis yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcılık mütalaasında diğer sanık Gülşah Şat’ın ise yaralama eyleminde bulunduğunu kaydederek bu sanığın ise 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Dilek Demir, “Bir an bile böyle bir şey yapmak istemedim. Ve bunu nasıl kanıtlarsınız bunu bilmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Söz alan diğer sanık Gülşah Şat ise tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya karşın savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuhuş operasyonundan servet çıktı
Fuhuş operasyonundan servet çıktı
Tecavüzüne uğradığı kayınpederini öldürmüştü! Mahkeme karar verdi
Tecavüzüne uğradığı kayınpederini öldürmüştü! Mahkeme karar verdi
Amca istismarından kaçtı, tecavüze uğradı
Amca istismarından kaçtı, tecavüze uğradı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim