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40 yıllık karısını çekiçle öldüren yaşlı adamın sözleri kan dondurdu!

Çorum'da 40 yıldır evli olduğu karısını, başına çekiçle vurarak öldüren yaşlı adam adliyeye götürülürken ""Hiç pişman değilim" dedi

40 yıllık karısını çekiçle öldüren yaşlı adamın sözleri kan dondurdu!

Çorum'da 40 yıldır evli olduğu karısını, başına çekiçle vurarak öldüren yaşlı adam adliyeye götürülürken ""Hiç pişman değilim" dedi

01 Mayıs 2018 Salı 13:29
40 yıllık karısını çekiçle öldüren yaşlı adamın sözleri kan dondurdu!
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ÇORUM'DAKİ evlerinde 64 yaşındaki koca, 40 yıllık eşinin başına çekiçle vurarak öldürmüştü. Polise teslim olan yaşlı adam adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, "Hiç pişman değilim" yanıtını verdi.
4 ÇOCUĞUNUN ANNESİ 40 YILLIK EŞİNİ ÇEKİÇLE ÖLDÜRMÜŞTÜ
Çöplü Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Ali B. ile yine 64 yaşındaki eşi Hanife B, evlerinde önceki gece henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali B, eşinin başına çekiçle vurmuştu.
Çarşı Polis Merkezi Amirliğine dün sabah saatlerinde teslim olan zanlının, cinayet itirafının ardından olay yerine giden polis ekipleri, 4 çocuk annesi Hanife B'yi yatak odasında ölü bulmuştu.

"HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"
 Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.
Ali B, adliyeye girişinde, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorusuna "Hiç pişman değilim" yanıtını verdi.
Zanlının emniyetteki sorgusunda da yaklaşık 40 yıldır evli olduğu eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını, cinayetten dolayı pişmanlık duymadığını söylediği öğrenildi.

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