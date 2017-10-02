40 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

OLAY, Bahariye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Dayısı ile birlikte yaşadığı belirtilen Gökşah Şeylan'dan haber alamayan yakınları eve girdiklerinde Şeylan'ın çıplak haldeki cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Şeylan'ın öldüğünü belirledi. Şeylan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.