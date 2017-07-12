40 kaçak yakalandı

Yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan mülteciler minibüsler vasıtasıyla Gülpınar Jandarma Karakolu’na getirildi. Kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

EDİNİLEN bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Bademli köyü Acıdere mevkiindeki zeytinliklerin bulunduğu araziye operasyon düzenledi.

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