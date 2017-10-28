40 işçi hastanelik oldu!

EDİNİLEN bilgiye göre, şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler öğle yemeğinde tavuk yedi. Yemek sonrası 40'dan fazla işçi rahatsızlandı. İşçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle özel araç ve ambulanslarla Eğitim Araştırma ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.