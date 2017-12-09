4 yıl önce ölü bulunan madencinin katili eşinin sevgilisi çıktı

OLAY, 17 Eylül 2013 günü ilçeye bağlı Aşağı Çağlar köyü, Tilkideresi mevkiinde meydana geldi. 3 çocuk babası Ali Benli'den haber alamayan aile bireyleri, yaptıkları arama ardından dere yatağında devrilen çapa motorunun yanında ölü olarak buldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk olarak olayı kaza olarak değerlendirdi. Ekipler, yaptıkları incelemede Benli'nin ayakkabısının tekini olay yerinden yaklaşık 200 metre ileride buldu. Bunun üzerine jandarma olayın cinayet olabileceği olasılığını göz önüne alarak soruşturmayı genişletti. Jandarma, çok sayıda kişinin ifadesine başvurmasına rağmen somut kanıt olmaması nedeniyle soruşturmada ilerleme kaydedilemedi.