4 üniversitelinin acı sonu!

KAYSERİ çevre yolunda saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, 38 ZU 010 plakalı otomobil, yol kenarında park etmiş Azeri sürücü Raim Bedelov yönetimindeki 90-JO-998 plakalı TIR’ın dorsesine iddiaya göre arkadan hızla çarptı. Kazada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve kanal İdaresi (KASKİ) tesislerinde staj yaptıkları belirtilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Meslek yüksek Okulu öğrencisi 4 genç yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 ambulanslarıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Çevre yolunda trafik bir süre aksadı. Gözaltına alınan TIR şoförü,levhalara bakarak gideceği yönü bulmak için durduğu sırada, arkadan gelen aracın hızla dorsesine çarptığını söyledi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.