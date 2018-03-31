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4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

İstanbul Beylikdüzü'nde 4 tonluk makine, forklift ile indirilmek istendiği esnada, tır içerisinde işçinin üzerine devrildi. İşçinin ağır yaralandığı kaza anı güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

İstanbul Beylikdüzü'nde 4 tonluk makine, forklift ile indirilmek istendiği esnada, tır içerisinde işçinin üzerine devrildi. İşçinin ağır yaralandığı kaza anı güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

31 Mart 2018 Cumartesi 15:27
4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi
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OLAY, Beylikdüzü'nde saat 13.30 sıralarında yaşandı. Tır içinde bulunan yaklaşık 4 tonluk karton sarma makinesi forklift ile indirildiği sırada, 47 yaşındaki Nizamettin G.'nin üzerine devrildi. Nizamettin G. tonlarca ağırlıktaki makineyle tır arasında sıkıştı.

Büyük bir ses duyan çevredeki işçiler Nizamettin G.'nin yardımına koştu. Makineyi kendi imkanlarıyla kaldıramayan işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı adamı kaza yerine gelen ambulansla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Yaralı adamın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, makine forkliftle kaldırılmaya çalışıldığı esnada, tır içinde işçinin üzerine devrilmesi ve sonrasındaki panik yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulBeylikdüzü
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