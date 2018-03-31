4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

OLAY, Beylikdüzü'nde saat 13.30 sıralarında yaşandı. Tır içinde bulunan yaklaşık 4 tonluk karton sarma makinesi forklift ile indirildiği sırada, 47 yaşındaki Nizamettin G.'nin üzerine devrildi. Nizamettin G. tonlarca ağırlıktaki makineyle tır arasında sıkıştı.
Büyük bir ses duyan çevredeki işçiler Nizamettin G.'nin yardımına koştu. Makineyi kendi imkanlarıyla kaldıramayan işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı adamı kaza yerine gelen ambulansla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Yaralı adamın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, makine forkliftle kaldırılmaya çalışıldığı esnada, tır içinde işçinin üzerine devrilmesi ve sonrasındaki panik yer alıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.