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4 şehire mevsimin ilk karı düştü! Sabah, beyaz manzaraya uyandılar

Ordu, Ardahan, Ağrı ve Kars'a yılın ilk karının yağmasının ardından yüksek kesimler beyaza büründü. Kar kalınlığı 3 santimetreyi bulurken, bazı vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi

4 şehire mevsimin ilk karı düştü! Sabah, beyaz manzaraya uyandılar

Ordu, Ardahan, Ağrı ve Kars'a yılın ilk karının yağmasının ardından yüksek kesimler beyaza büründü. Kar kalınlığı 3 santimetreyi bulurken, bazı vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi

03 Ekim 2017 Salı 17:53
4 şehire mevsimin ilk karı düştü! Sabah, beyaz manzaraya uyandılar
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EKİM ayının ilk günlerini yaşarken, 4 ilde mevsimin ilk karı düştü.  Ordu,  Ardahan,  Ağrı ve  Kars'ta yüksem kesimler beyaza büründü.

ORDU'DA KAR KALINĞI 3 SANTİMETREYİ BULDU

Ordu'nun  Kabadüz ilçesi  Çambaşı Yaylası'na kar düştü.  Kar yağışının görüldüğü  Ordu'da dağların etekleri beyaz örtüyle kaplandı.  Kar kalınlığı 3 santimi buldu. Yaz ayını yaylarda geçirenler de havaların soğuması ve karın düşmesiyle birlikte dönüş hazırlığına başladı.

ARDAHAN'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kentte dün etkisini gösteren sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken,  Ardahan ve  Göle ilçesi arasındaki tepeler beyaza büründü.

Vatandaşlardan Celal Şuay, havaların soğuduğuna işaret ederek, "Artık bundan sonra merkeze de yağar, sürpriz değil." diye konuştu.

KARS'IN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kars'ta önceki gün başlayan ve sabaha kadar devam eden yağmur gece yerini kara bıraktı. Havanın soğumasıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

Kars'a kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Kış bu yıl erken geldi. Bugün Ekim ayının 3'ü dağlar beyaza büründü" dedi.

Öte yandan yağmurun ardından gelen kar, havanın hissedilir şekilde soğumasına neden oldu.
AĞRI'DA MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ

Ağrı'nın  Eleşkirt ilçesindeki Köse Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

İlçede 2 gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Beyaza bürünen 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nda güzel görüntüler oluştu.

Yöre sakinlerinden Yunus  Karataş, AA muhabirine, bölgede havanın soğuduğunu, ilçe merkezine 20 kilometre uzaktaki Köse Dağı'nın bu mevsim ilk kez beyaza büründüğünü söyledi.

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Son Güncelleme: 03.10.2017 17:56
Anahtar Kelimeler:
OrduArdahanAğrıKarsIlk Kar
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