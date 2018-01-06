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4 kişiyi öldüren cani, katliamın mesajını 10 gün önceden vermiş

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 kişiyi öldüren zanlının sosyal medya hesabından 10 gün önce "Az kaldı be, az kaldı. Analar neler doğururmuş göreceğiz" yazdığı ortaya çıktı

4 kişiyi öldüren cani, katliamın mesajını 10 gün önceden vermiş

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 kişiyi öldüren zanlının sosyal medya hesabından 10 gün önce "Az kaldı be, az kaldı. Analar neler doğururmuş göreceğiz" yazdığı ortaya çıktı

06 Ocak 2018 Cumartesi 18:00
4 kişiyi öldüren cani, katliamın mesajını 10 gün önceden vermiş
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KONYA'DA bir inşaat firmasına basarak rastgele ateş saçan bir kişi 3 kişiyi öldürüp, bir kişiyi ağır yaraladı. Kaçan zanlı bir kişiyi daha öldürüp cesedi sulama kanalına attı. Daha sonra jandarmayı arayıp teslim oldu. Zanlının sosyal medya hesabından 10 gün önce "Az kaldı be, az kaldı. Analar neler doğururmuş göreceğiz" yazdığı öğrenildi.

4 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP JANDARMAYA TESLİM OLDU

Konya'da bir kişi, aynı gün 4 cinayet işleyip jandarmaya teslim oldu. İddiaya göre, Ereğli ilçesindeki bir apartmanın yıkılıp yeniden yapılması için inşaat firmasıyla anlaşıldı. Ancak karara karşı olan bir kişi, pompalı tüfekle firmanın bürosuna gitti. İçeride komşuları da varken etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı, bir kişiyi daha öldürüp cesedi sulama kanalına attı. Daha sonra jandarmayı arayıp teslim oldu. Zanlının otomobilinde 3 tüfek bulundu.


ZANLININ İLK İFADESİ

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 kişiyi öldüren şüphelinin 48 yaşındaki Cem Küççüktürk olduğu belirlendi.

Küççüktürk'ün olayı dairesinin bulunduğu apartmandaki hissesini müteahhide devretmediği için komşuları ve müteahhit tarafından baskı gördüğü için katliam yaptığı öne sürüldü. Katliamı da bunun için yaptığı belirtildi.

Cem Küççüktürk'ün ilk ifadesinde, "Yeni yapılacak bina için komşularımız hisselerini müteahhite devretti. Biz hisselerimizi devretmek istemedik. Bu nedenle hem ben, hem de annem çok baskı görüyordu. Ben de binanın yıkım kararı için komşularımız ve müteahhidin toplantı yaptığını öğrendim. Toplantıyı basıp olayı gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADAN "AZ KALDI" DİYE YAZMIŞ

Zanlı Cem Küççüktürk'ün olaydan 10 gün önce de sosyal medya hesabından "Az kaldı be, az kaldı. Analar neler doğururmuş göreceğiz. İyilikten maraz doğarmış. Maçın uzatmalarını oynadığınızı siz de çok iyi biliyorsunuz" yazdığı görüldü. Gözaltındaki Cem Küççüktürk'ün sorgusu sürüyor.

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