4 kişinin olduğu otomobil baraja uçtu

SAİMBEYLİ ilçesine bağlı Yardibi köyünde bir kişi, saat 12.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj göletine uçtuğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, durumu Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekiplerine de bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler otomobili bulmak için arama çalışması başlattı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine gelen ihbarın ardından çalışma başlatıldığını söyledi.

Dalgıç polislerin de olay yerinde olduğunu aktaran Demirtaş, "İçerisinde 4 kişinin olduğunu tahmin ettiğimiz otomobili göletten çıkarmak için çalışma yürütülüyor. Şu anda aracın bulunması ve göletten çıkarılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bir an önce otomobile ulaşmak istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe de kaza ihbarı aldıklarını ve ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirtti.