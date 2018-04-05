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4 kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Bursa'da geçtiğimiz Aralık ayında 4 kişinin öldüğü kazada kız arkadaşını kaybeden sürücü savunmasında kusurlu olduğunu düşünmediğini söyledi

4 kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Bursa'da geçtiğimiz Aralık ayında 4 kişinin öldüğü kazada kız arkadaşını kaybeden sürücü savunmasında kusurlu olduğunu düşünmediğini söyledi

05 Nisan 2018 Perşembe 10:56
4 kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti
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BURSA'DA işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı, 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek’ suçlamasıyla haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sürücüler Cemal Gökhan Çalışkan ve Taner Bulut’un yargılanmasına devam edildi. 

"Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum" 
Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesine, tutuklu sanıklar Taner Bulut, Cemal Gökhan Çalışkan, kazada yaralananlar ile ölenlerin yakınları ve avukatları katıldı. İlk duruşmada savunma yapmayan ve olay sırasında kız arkadaşı Neslihan Namlucuoğlu’nu kaybeden otomobil sürücüsü Cemal Gökhan Çalışkan, savunma yaptı. 

Çalışkan kaza anını şöyle anlattı: 
"Olay günü, kız arkadaşımla Mudanya’dan geliyorduk. Mudanya’da bira içtik. Aslında biraz daha kalacaktık. Kız arkadaşıma gelen telefonlar üzerine erken Bursa’ya dönmek zorunda kaldık. Metro istasyonun yakınlarına geldiğimde sol şeritten ilerlemekteyken, bir aracın çok hızlı bir şekilde selektör yaparak geldiğini fark ettim. Aynamı kontrol ederek sağa geçmeye çalıştığım sırada arkadan gelen servis minibüsünün sürtünmesi dolayısıyla sol taraftaki bariyerlere çarptım. Direksiyonu tam toparlayacağı esnada aynı servis aracı ikinci defa fakat bu sefer daha şiddetli çarptı. Çarpma neticesinde tekrar frene basmasına rağmen, metrelerce sürüklendim. Direksiyon hakimiyetini kaybedince yeniden bariyerlere çarptım. Kontrolümden çıkan araç, ters dönerek ağaca çarparak durabildi. Kusurlu bulunmadığımı düşünüyorum." 

Müvekkilin avukatı Erdal Yıldız, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifalar dileyerek başladığı savunmasında, "Müvekkilimin savunmasına aynen katılıyoruz. Bu aşamada tahliye talebinde bulunmuyoruz. Bir önceki celsede dinlenen müşteki ve tanık beyanları, dinlenecek diğer tanık beyanlarından sonra olay yerinde keşif yapılmasına ve yeniden bilirkişi tarafından rapor alınmasını istiyoruz" dedi. 

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda minibüs şoförü Taner Bulut’un tahliyesine, Cemal Gökhan Çalışkan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı 
Kaza, geçtiğimiz Aralık ayında, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Cemal Gökhan Çalışkan yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, aynı yöne giden bir otomobil fabrikasında vardiyadan çıkan işçileri taşıyan Taner Bulut yönetimindeki 16 S 2106 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs, Erdoğan Ağtürk yönetimindeki 16 UAU 77 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, midibüsteki işçilerden Hakan Şibay (43), Mesut Güney (41) ve Güray Kanşıra ile 16 SJT 66 plakalı otomobilde bulunan Neslihan Namlucuoğlu (31) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücüler Cemal Gökhan Çalışkan ile Taner Bulut, tutuklandı. Çalışkan ve Bulut hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
BursaKazaCemal Gökhan ÇalışkanTaner Bulut
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