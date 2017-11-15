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4 kilo kaçak tütüne 45 bin 570 TL ceza kesildi

Sivas’ın Gürün İlçesinde ele geçirilen 4 kilo kıyılmış kaçak tütün için 4 bin 570 TL para cezası kesildi

4 kilo kaçak tütüne 45 bin 570 TL ceza kesildi

Sivas’ın Gürün İlçesinde ele geçirilen 4 kilo kıyılmış kaçak tütün için 4 bin 570 TL para cezası kesildi

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:18
4 kilo kaçak tütüne 45 bin 570 TL ceza kesildi
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EDİNİLEN bilgiye göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz gün saat 02:00 sıralarında Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü Malatya- Kayseri karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri yol kontrolleri sırasında, Malatya istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan kargo yüklü kamyonu durdurup kamyonda arama yaptılar. Yapılan aramada 36 ayrı şahsa ait olduğu tespit edilen 4 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Kargo sahiplerine toplamda 45 bin 570 TL para cezası kesildi. ele geçirilen kaçak tütün imha edilmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüğüne teslim edildi. 

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SivasGürünCeza
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