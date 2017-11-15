4 kilo kaçak tütüne 45 bin 570 TL ceza kesildi

EDİNİLEN bilgiye göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz gün saat 02:00 sıralarında Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü Malatya- Kayseri karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri yol kontrolleri sırasında, Malatya istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan kargo yüklü kamyonu durdurup kamyonda arama yaptılar. Yapılan aramada 36 ayrı şahsa ait olduğu tespit edilen 4 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Kargo sahiplerine toplamda 45 bin 570 TL para cezası kesildi. ele geçirilen kaçak tütün imha edilmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüğüne teslim edildi.