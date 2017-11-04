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4 hükümlü cezaevinden firar etti

Akşam sayımında 4 kişinin olmadığını fark eden cezaevi idaresi durumu polise bildirdi

4 hükümlü cezaevinden firar etti

Akşam sayımında 4 kişinin olmadığını fark eden cezaevi idaresi durumu polise bildirdi

04 Kasım 2017 Cumartesi 00:11
4 hükümlü cezaevinden firar etti
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ALINAN bilgiye göre Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam sayımında 4 kişinin olmadığını fark eden  cezaevi idaresi durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri cezaevi çevresinde el feneri ile hükümlüleri aradı.

Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polis ekipleri araçları  kontrol etti.

Kaçan 4 hükümlüyü yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
CezaeviIdare
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