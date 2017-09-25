4 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

OLAY, Samsun'un Çarşamba İlçesi Karamustafalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşilırmak Nehri kenarında bir erkek cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin, ailesinin 4 gün önce jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu Emre Demiroğlu'na ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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