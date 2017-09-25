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4 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde ailesinin 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 22 yaşındaki Emre Demiroğlu'nun cesedi, Yeşilırmak Nehri kıyısında bulundu

4 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde ailesinin 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 22 yaşındaki Emre Demiroğlu'nun cesedi, Yeşilırmak Nehri kıyısında bulundu

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:25
4 gündür kayıp gencin cesedi bulundu
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OLAY, Samsun'un Çarşamba İlçesi Karamustafalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşilırmak Nehri kenarında bir erkek cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin, ailesinin 4 gün önce jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu Emre Demiroğlu'na ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunçarşambaEmre DemiroğluYeşilırmak Nehri
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