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4 gündür aranan genç, elektrik direğine asılı halde bulundu

Gaziantep'te 19 Mart'tan beri kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Hüseyin Çalık, ormanda elektrik direğine asılı halde ölü bulundu

4 gündür aranan genç, elektrik direğine asılı halde bulundu

Gaziantep'te 19 Mart'tan beri kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Hüseyin Çalık, ormanda elektrik direğine asılı halde ölü bulundu

22 Mart 2018 Perşembe 16:59
4 gündür aranan genç, elektrik direğine asılı halde bulundu
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GAZİANTEP 19 Mart'tan beri kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Hüseyin Çalık, ormanda elektrik direğine asılı halde ölü bulundu.

 Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Samköy'de ailesi ile birlikte yaşayan Hüseyin Çalık'tan (21), 19 Mart Pazartesi gününden itibaren haber alınamadı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ASILI HALDE BULUNDU

4 gündür kayıp olan genç, evine yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıktaki Erikçe ormanında ölü bulundu. Genç, ormana ağaç dikmek için gelen orman işletme personeli tarafından elektrik direğine asılı vaziyette bulundu.
OLAYIN İNTİHAR MI CİNAYET Mİ OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirlerken, polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.Cesedi sabah saatlerinde bulunan gencin gece öldüğü tahmin edilirken, olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin ÇalıkElektrik Direği
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