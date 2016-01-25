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4 gün karda mahsur kalan atı iftaiye kurtardı

Amasra ilçesinde 4 gündür yoğun kar yağışı nedeniyle açık arazide aç ve susuz kalan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

4 gün karda mahsur kalan atı iftaiye kurtardı

Amasra ilçesinde 4 gündür yoğun kar yağışı nedeniyle açık arazide aç ve susuz kalan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

25 Ocak 2016 Pazartesi 17:03
4 gün karda mahsur kalan atı iftaiye kurtardı
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BARTIN'IN Amasra ilçesine bağlı Kazpınarı köyü Çamlık Mahallesi’nde yaşlı bir adama ait olan at, 4 gündür çitle çevrili açık arazide 1 metre kar altında mahsur kaldı. Yaşlı adam kendi imkanları ile atı kurtaramayınca köyün gençlerinden yardım istedi. Yaşlı adam ücret vereceğini söylemesine rağmen köye uzak olan arazideki atı kimse kurtarmaya yanaşmadı. Çaresiz kalan vatandaş, Amasra İtfaiye Müdürlüğü’nü arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yarım saatlik zorlu yürüyüşün ardından atın mahsur kaldığı araziye ulaştı. 4 gündür aç ve susuz soğukla mücadele eden atın bitkin ve yorgun olduğunu gören itfaiyeciler, ata yaklaşmakta zorluk çekti. ‘Şaziye’ adlı ata ismi ile hitap ederek yaklaşmayı deneyen itfaiye erleri, bir müddet sonra sakinleşen atı mahsur kaldığı araziden çıkarttı. Kurumuş ağaçların dallarını yiyerek hayatta kaldığı öğrenilen at, sahibine teslim edildi.

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Son Güncelleme: 25.01.2016 17:04
Anahtar Kelimeler:
AtMahsur
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