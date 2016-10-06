4 eyalette olağanüstü hal

KÜBA Dominik Cumhuriyeti ve Haiti’yi vuran Matthew kasırgası ABD’ye doğru hareket ederken ülkenin 4 eyaletinde can ve mal kaybını önlemek için olağanüstü hal ilan edildi. Gün içerisinde Florida kıyılarında etkili olması beklenen kasırga nedeniyle Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. ABD Başkanı Barack Obama, merkezi Miami’de bulunan Ulusal Kasırga Merkezi’nde yapılan kısa toplantının ardından kasırgaya karşı halkı uyararak, vatandaşların bölgenin boşaltılması çağrısı yapılması halinde bunu dikkate almaları gerektiğini ifade etti. Acil durum müdahale ekibinin olağanüstü hal ilan edilen Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerine ulaştığını kaydeden Obama, ekibin devlet yetkilileri ile koordineli bir şekilde çalışacağını dile getirdi.

Ulusal Kasırga Merkezi konuyla ilgili açıklamasında ise, dün akşam saatlerinde rüzgarın saatteki hızının 115 kilometreye ulaştığını ve kasırganın en fazla hasara verebileceği bölgeyi tahmin etmek için erken olduğunu duyurdu. Güney Carolina Valisi Nikki Haley, 1 milyondan fazla vatandaşın yaşadığı kıyı bölgeleri terk etmesi uyarısında bulundu. Georgia valisi Nathan Deal, eyalete bağlı 17 bölgede daha olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Böylece eyalette olağanüstü hal ilan edilen bölge sayısı 30’a yükselmiş oldu. Florida Valisi Rick Scoot ise, hassas bölgelerdeki halkın en kısa sürede tahliye edilmedi gerektiğini ve en az 4 hastanenin de tahliye edildiğini bildirdi. Kasırganın cumartesi günü etkili olması beklenen Güney Carolina’da bazı petrol istasyonları benzinin bitmek üzere olduğu duyurusunu yaptı.

Güney Carolina’nın Charleston kentinde 1989 yılının Eylül ayında etkili olan Hugo kasırgası nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetmiş, 7 milyar dolarlık hasar meydana gelmişti.



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