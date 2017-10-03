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4 DHKP-C'li tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı derneğe yapılan baskında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

4 DHKP-C'li tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı derneğe yapılan baskında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

03 Ekim 2017 Salı 19:26
4 DHKP-C'li tutuklandı
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EMNİYET kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütüne yakınlığı ile bilinen 'İdil Kültür Merkezi' adlı derneğin Okmeydanı'ndaki binasına yasadışı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 24 Eylül Pazar günü operasyon düzenlemiş, özel harekat polisinin düzenlediği baskında 8 kişi gözaltına alınmıştı.
 
Operasyonda yakalanan T.G., Ö.Z.G., N.A., M.Y.G., A.İ.Ç., A.R., M.H. ve A.B. adlı 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan T.G., Ö.Z.G., N.A. ve M.Y.G., "terör örgütü üyeliği, örgüte adam kazandırma ve finansman sağlama" gibi suçlamalarla tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamındaki A.İ.Ç., A.R., M.H. ve A.B.'nin ise "adli kontrol" hükümlerince salıverildiği bildirildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
DHKPTerör örgütüİstanbul
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