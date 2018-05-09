4 çocuğu vardı! Tartıştığı 20 yıllık karısını tabancayla katletti

BURSA'NIN Karacabey ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, tartıştığı eşi tarafından başından vurularak öldürüldü.
20 YILLIK EVLİ ÇİFT TARTIŞMAYA BAŞLADI
Olay, Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yıllık evli olan Erkan A. ile eşi Gonca A. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Erkan A., tabancası ile Gonca A.'nın başına ateş etti.
4 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı olan 4 çocuk annesi Gonca A. daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
KOCA, GÖZALTINA ALINDI
Gonca A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Erkan A. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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