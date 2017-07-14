3’ncü Ana Jet Üssü’nde görevli 10 subay FETÖ’den tutuklandı

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na yapılan operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda 2’si kıdemli yüzbaşı, 13’ü, üsteğmen, 6’sı teğmen olmak üzere 21 subay hakkında 'Anayasa’yı ihlal, yasama organlarını engellemeye teşebbüs etmek, hükümete karşı isyan, silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.Polis tarafından 4 Temmuz günü yapılan operasyonda 20 subay gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 10’u ise adli kontrol kararıyla bırakıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.