3’ncü Ana Jet Üssü’nde görevli 10 subay FETÖ’den tutuklandı

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na yapılan operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda 2’si kıdemli yüzbaşı, 13’ü, üsteğmen, 6’sı teğmen olmak üzere 21 subay hakkında 'Anayasa’yı ihlal, yasama organlarını engellemeye teşebbüs etmek, hükümete karşı isyan, silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.Polis tarafından 4 Temmuz günü yapılan operasyonda 20 subay gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 10’u ise adli kontrol kararıyla bırakıldı.