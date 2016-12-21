37 kaçak göçmen yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Sahil Güvenlik Botu tarafından İzmir ili Dikili ilçesi İle Balıkesirin Ayvalık ilçesi arasında sınır oluşturan Madra Çayı önlerinde tespit edilen hareketli motorlu lastik bot durdurularak içerisindeki 37 düzensiz göçmen yakalandı. 12 Suriye, 12 Eritre, 6 Irak, 4 Mali, 2 Afgan, 1 Filistin uyruklu kaçak göçmenler İzmirin Dikili ilçesine gönderildi.



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