3,7 büyüklüğünde korkutan deprem!

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23:12'de merkezi Ege Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 12.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde de bazı noktalarda hissedildi.
Öte yandan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) da depremin büyüklüğünü 3,6 olarak duyurdu.
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