‘36 saat nöbet ölüm getirdi’

GENÇ doktorun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Gaziantep’e gönderildi. İntihar etmeden önce bıraktığı notta, ailevi sorunları ve çalışma koşullarıyla ilgili şikayetleri olduğu ileri sürülen Dr. Ece Ceyda Güdemek’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Dr. Güdemek’in intiharının ardından bazı yakınları da sosyal medyada genç doktorun çok ağır koşullarda çalıştığını ve 36 saat nöbet tuttuğunu iddia etti.