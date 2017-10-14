OLAY , Mudanya ilçesi Esence - Eşkel sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kontrolü yapan Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 35 plakalı bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 3.5 ton kaçak midye ele geçirildi. Ş.K., E.A. ve E.S.K. hakkında su ürünleri kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen midyeler ise denize bırakıldı

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