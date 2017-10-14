35 metrelik vinçte kalp krizi geçirdi

MALATYA'NIN Doğanşehir ilçesinde yaşanan olayda bir inşaatta 35 metrelik vinçte operatör olarak çalışan Hüsamettin Çakırsoy kalp krizi geçirdi. Operatörün, durumu çalışma arkadaşlarına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri 35 metrelik vinçte olan hastaya müdahale edemeyince Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden destek istendi. Kısa süre de olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 42 metrelik merdiven yardımıyla kuleye çıkarak kalp krizi geçiren operatörü aşağı indirdi. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği vinç operatörü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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