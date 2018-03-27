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34 yıldır ormanda yaşıyorlar

Bursa'da, çobanlık yaparak geçimlerini sağlayan aile, 34 yıldır ormana kurdukları çadırda teknolojiden uzak bir hayat sürüyor

34 yıldır ormanda yaşıyorlar

Bursa'da, çobanlık yaparak geçimlerini sağlayan aile, 34 yıldır ormana kurdukları çadırda teknolojiden uzak bir hayat sürüyor

27 Mart 2018 Salı 10:26
34 yıldır ormanda yaşıyorlar
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TAM bir göçebe hayatı yaşayan Hüseyin Taşkın (52) ve Nihal Taşkın (54), hayatlarını ormanların içinde çadırda yaşayarak geçiriyor. Büyükorhan'ın Gedikler köyünde dünyaya gelen Hüseyin Taşkın, 20 yaşında baba mesleği olan çobanlık yapmaya başladı. Hüseyin Taşkın, eşi Nihal Taşkın'la birlikte ormanların içine kurdukları çadırda kalarak keçi otlatıyor. 34 yıldır çadırda yaşayan aile keçi bakıyor. Yaz kış dağda yaşayan aile hayatlarından memnun.

KÖYLÜLER KAR YAĞINCA GİDİP KONTROL EDİYOR

Büyüttükleri keçilerin bir kısmını oğlak olarak satan aile, bir kısmını da kurbanlık olarak satıyor. Keçilerinden sağdıkları sütlerle peynir ve tereyağı yapan aile, bunları aydan aya pazara inerek satıyor. Doğayla iç içe ve teknolojiden uzak bir hayat yaşayan aileyi köylüler kar yağdığında başlarına bir şey mi geldi diye gidip kontrol ediyor. 2 çocukları olan ailenin çocuklarından biri madende çalışıyor.

'ORMANDA YAŞAMAKTAN ÇOK MEMNUNUZ'

Dağlarda ormanların içinde yaşamaktan çok memnun olduklarını söyleyen Taşkın çifti, "Yıllardır ormanların içinde kurduğumuz çadırımızda keçi sürümüzü otlatıyoruz. Bu bizim ekmek kapımız. Yaşadığımız hayat zor ve zahmetli gözükse de biz alıştık. Keçilerimizi her gün ormanların içinde otlatmaya çıkarıyoruz. 34 yıldır yaz kış dağda ormanın içinde yaşıyoruz. Hayvanları bırakıp bir yere gidemiyoruz. Köyden aydan aya temel ihtiyaçlarımızı getiriyoruz. Burada yaşamak bizi huzurlu ve sıhhatli ediyor" dedi.

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34 YıldırOrmanBursaçobanlık
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