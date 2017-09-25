34 bin kişi geri döndü

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye’nin çeşitli kentlerine yerleşen Suriyeliler, Kurban Bayramı’nı geçirmek için gittikleri ülkelerinden dönüyor. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelerek Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan bayram için Suriye’ye giden 53 bin 798 Suriyeliden 34 bin 690’ı Türkiye’ye döndü. Kilis Valiliği tarafından verilen izinle 15-30 Ağustos tarihleri arasında Halep’in Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ile Suriye’nin çeşitli yerlerine yakınlarını ziyarete giden Suriyelilerin dönüşleri sürüyor. Türkiye’ye gelmek için Suriyeliler, Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Dün akşam itibariyle 53 bin 798 Suriyeliden 34 bin 690’ının Türkiye’ye döndüğü bildirildi. Suriyelilerin Türkiye’ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı’nın Türkiye tarafına getiriliyor. Bayram ziyareti kartını teslim eden Suriyeliler, Türkiye’de yaşadıkları şehirlere gidiyor. Ülkelerine giden Suriyelilerin 15 Ekim tarihine kadar Türkiye’ye dönmeleri gerektiği bildirildi.

Suriyeli Muhammed Ali, Suriye’ye Kurban Bayramı için gittiğini ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyetinden, Türk milletinden, Türk askerinden, Allah razı olsun. Benim gittiğim bölge Türk askerini kontrolü altında, Allah’a şükür oranın her yeri güvenli, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Türkiye’de İstanbul’da yaşıyorum. 2.5 yıldır ülkeme gitmiyordum. Eskiden sıkıntılar vardı. Şimdi Türk askerinin olduğu bölgedeler de sıkıntı yok” dedi.