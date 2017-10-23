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31 yaşındaki inşaat işçisi intihar etti

31 yaşındaki inşaat işçisi tabanca ile kafasına kurşun sıkarak intihar etti

31 yaşındaki inşaat işçisi intihar etti

31 yaşındaki inşaat işçisi tabanca ile kafasına kurşun sıkarak intihar etti

23 Ekim 2017 Pazartesi 18:19
31 yaşındaki inşaat işçisi intihar etti
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31 yaşındaki inşaat işçisi tabanca ile kafasına kurşun sıkarak intihar etti.
1986 doğumlu O.B. Danişmentgazi Mahallesindeki evinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, inşaat işçisi O.B.’nin tabanca ile kafasına kurşun sıkarak intihar ettiği öğrenildi. Evli olduğu öğrenilen O.B., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
İntiharInşaat Işcisi
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