300 bin banka müşterisinin bilgilerini çaldılar

Yapılan aramalarda şahısların üzerinden, 26 adet cep telefonu, 1 adet laptop bilgisayar, başkaları adına kayıtlı 37 adet sim kart ve banka dekontları ele geçirildi. Ayrıca ekiplerin telefon ve bilgisayarlarda yaptığı incelemede, Türkiye genelinde faaliyet gösteren bankalarda hesabı olan 300 bine müşteriye ait bilgiler olduğu tespit edildi.
Şüpheliler ifadelerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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