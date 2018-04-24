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30 yaş küçük kadınla evlendi, bir hafta sonra cesedi bulundu!

Kütahya'da 30 yaşındaki kadın ile nikah kıydıktan bir gün sonra ortadan kaybolan yaşlı adam, bir hafta sonra arkadaşının evinin arka bahçesinde ölü bulundu

30 yaş küçük kadınla evlendi, bir hafta sonra cesedi bulundu!

Kütahya'da 30 yaşındaki kadın ile nikah kıydıktan bir gün sonra ortadan kaybolan yaşlı adam, bir hafta sonra arkadaşının evinin arka bahçesinde ölü bulundu

24 Nisan 2018 Salı 09:20
30 yaş küçük kadınla evlendi, bir hafta sonra cesedi bulundu!
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 KÜTAHYA'DA Elif Efe (30) ile nikah kıydıktan bir gün sonra ortadan kaybolan Metin Efe (61), bir hafta sonra arkadaşının evinin arka bahçesinde ölü bulundu. Metin Efe'nin altı bodrum olan birinci kat penceresinden düşmüş olabileceği belirtildi.

İŞÇİLER, EVİN BAHÇESİNDE HAREKETSİZ YATAN BİRİNİ GÖRDÜ

Olay Mecidiye Mahallesi Behti sokakta meydana geldi. Yakındaki bir inşaata çalışan işçiler altı bodrum olan tek katlı evin arka bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görünce durumu evin sahibi Güngör Yavuz'a bildirdi. Güngör Yavuz, evin arka bahçesine gittiğinde yerde hareketsiz yatan kişinin bir hafta önce kendisini ziyarete gelen ve kendisi evde yokken bir gece evinde kalan arkadaşı Metin Efe olduğunu gördü. Durumun 112 acil servise bildirilmesinin ardından gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Efe'nin ölmüş olduğu belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Metin Efe'nin cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİR HAFTA ÖNCE KENDİSİNDEN 31 YAŞ KÜÇÜK KADINLA EVLENDİ

 İşçi emeklisi olan Metin Efe'nin bir hafta önce kendisinden 31 yaş küçük olan Elif Efe ile nikah kıydığı, ertesi gün ise ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Metin EfeKütahyaDPÜ
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