30 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 60 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Ankara merkezli 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 108 eski emniyet mensubundan 60'ı gözaltına alındı.
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