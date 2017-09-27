3 Yaşındaki Nazlı çadırda yaşam mücadelesi veriyor

BİR hafta önce Kastamonu'dan Eskişehir'e tarım işçisi olarak çalışmaya gelen 44 yaşındaki Hüseyin Karakuş ile aynı yaştaki eşi Perizade Karakuş, Sarıcakaya yolu kenarında doğuştan epilepsi ve kas hastası olan ve aynı zamanda gözleri de görmeyen 3 yaşındaki torunları ile birlikte çadır kurarak, burada yaşamaya başladı. Dede Hüseyin karakuş, Kastamonu ve Ankara'da götürdükleri doktorların Nazlı'nın mutlaka ameliyat olması, bu ameliyat için de 4 adet MR çektirmeleri gerektiğini söylediklerini belirtti. Ancak, MR için kendilerine 2018 yılının Mayıs ayına gün verdiklerini belirten dede Hüseyin Karakuş, şöyle konuştu

"Kastamonu'dan Eskişehir'e pancar toplamaya geldik. Allah devletimize zeval vermesin, para falan istemiyorum. Yeter ki Nazlı torunum kurtulsun. Torunuma epilepsi tanısı koydular. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi ama MR çektirmek için 2018 yılının Mayıs ayına gün verdiler. Allah razı olsun birileri araya girdi, bu Cuma günü Eskişehir Devlet Hastanesi'nde bir MR çekilecek ama diğer üç MR'ın ne zaman çekileceği belli değil. Bu çocuk o tarihe kadar ölecek mi kalacak mı Allah biliyor. MR çektirmek için İstanbul'da bir özel hastane yaklaşık 2 bin lira para istedi. Yetkililerden, işadamlarından yardım istiyorum. Nazlı'nın epilepsi hastalığının yanı sıra kas hastalığı var ve gözleri de görmüyor. Ameliyat için de para isterlerse ben ne yapacağım? Kızımın psikolojisi bozulduğu için çocuğu bize verdi. Birisi torunuma el atsın. Bu dünyada başka köprü, Çeşme, cami yapmasına gerek yok. Torunum ayağa kalksın başka bir şey istemiyorum. "

Anneanne Perizade Karakuş ise, "Torunumun kurtulmasını istiyorum. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Buralarda sürünüyoruz. Gözleri görmüyor, ben doyurursam yiyor" dedi.