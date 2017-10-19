3 yaşındaki çocuk pencereden düşüp öldü

EDİNİLEN bilgiye göre olay, 14 Ekim günü Gazi Osman Paşa Mahallesi İbrişim Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. İkram ve Züleyha Yılmaz çiftinin 3 yaşındaki çocuğu Egemen Yılmaz açık pencereden düştü. Olayı gören vatandaşlar tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra dün gece hayatını kaybetti. Talihsiz çocuk bugün kılınan cenaze namazından sonra Bağpınar köyünde toprağa verildi.

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