3 ton parasını teslim edebileceği eş arıyor

DEVRİ Alem Gaziantep Para Müzesi'nde M.Ö. ve M.S.'ye ait yaklaşık 200 bin adet 3 tona yakın para bulunuyor. Lidyalıların parayı bulmasıyla başlayan para macerasına müze açarak hayat veren koleksiyoncu Esat Kaplan, 16 yıldır eline geçen bütün paraları saklayarak, koleksiyon yapıyor. 200'e yakın devletin parasını müzesinde bulunduran Kaplan, paralarını teslim edeceği bir eş bulabilmek için özel bir televizyonda yayınlanan evlilik programına katıldı.Kaplan, katıldığı evlilik programında 3 tona yakın parasının olduğunu söyleyince,adeta başına bela aldı. Programdaki taliplisini beğenmeyen Kaplan'ın gece gündüz telefonu susmuyor. Taliplilerinden dolayı geceleri uyku uyuyamadığını söyleyen Kaplan, 'Çünkü taliplerim gece yarısı beni arayıp, tanışmak istediklerini söylüyorlar. Dünyanın her yerinden beni arıyorlar. Bu hem iyi, hem de kötü oldu. İyi tarafı, birçok arkadaş ediniyorum, kötü tarafı ise gecenin bir yarısı talipler beni arayınca uyuyamıyorum' dedi.Yurt içinden ve yurt dışından bir çok taliplisi olduğunu anlatan Kaplan, şu ana kadar aradığı özelliklerde birini bulamadığını belirtti. 3 ton parayı teslim edebileceği bir kadın ile evlenmek istediğini vurgulayan Kaplan, '18 Ocak 2016 tarihinde bir televizyon programına katıldım. Eş adayımı aramak için 2 gün orada kaldım. Şu anda telefonlarım hiç susmuyor. Gerek mesaj, telefon, internet üzerinden bana ulaşıyorlar ve tanışmak istiyorlar. Gece sabaha karşı yattım Almanya'dan mütevazi bir hanımla tanıştım. Sonra İngiltere'den bir talibim aradı. Ben 3 ton param var dediğimde insanlar abartma olarak görüyor. Gelsinler görsünler, benim gerçekten 3 tona yakın param var. İsterlerse gelip tartabilirler. Ben yaptığım işin ağırlığını kaldırabilecek bir hanım arıyorum. Ben olmayınca röportaj yapacak parayla ilgili sunup yapacak, birini arıyorum. 3 tona yakın param var ama bu parayı kontrol edecek bir hanım efendi bulamadım' şeklinde konuştu.Kaplan aradığı özelliklerde bir hayat arkadaşı bulana kadar arayışını sürdüreceğini ifade etti.