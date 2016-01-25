Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

3 ton parasını teslim edebileceği eş arıyor

Gaziantep'te yaşayan Devri Alem Para Müzesi'nin sahibi 49 yaşındaki Esat Kaplan, parasını teslim edecek eş bulamıyor. Evlilik programına çıkan Kaplan, henüz aradığı eşi bulamadı

3 ton parasını teslim edebileceği eş arıyor

Gaziantep'te yaşayan Devri Alem Para Müzesi'nin sahibi 49 yaşındaki Esat Kaplan, parasını teslim edecek eş bulamıyor. Evlilik programına çıkan Kaplan, henüz aradığı eşi bulamadı

25 Ocak 2016 Pazartesi 20:42
3 ton parasını teslim edebileceği eş arıyor
banner404
DEVRİ Alem Gaziantep Para Müzesi'nde M.Ö. ve M.S.'ye ait yaklaşık 200 bin adet 3 tona yakın para bulunuyor. Lidyalıların parayı bulmasıyla başlayan para macerasına müze açarak hayat veren koleksiyoncu Esat Kaplan, 16 yıldır eline geçen bütün paraları saklayarak, koleksiyon yapıyor. 200'e yakın devletin parasını müzesinde bulunduran Kaplan, paralarını teslim edeceği bir eş bulabilmek için özel bir televizyonda yayınlanan evlilik programına katıldı.Kaplan, katıldığı evlilik programında 3 tona yakın parasının olduğunu söyleyince,adeta başına bela aldı. Programdaki taliplisini beğenmeyen Kaplan'ın gece gündüz telefonu susmuyor. Taliplilerinden dolayı geceleri uyku uyuyamadığını söyleyen Kaplan, 'Çünkü taliplerim gece yarısı beni arayıp, tanışmak istediklerini söylüyorlar. Dünyanın her yerinden beni arıyorlar. Bu hem iyi, hem de kötü oldu. İyi tarafı, birçok arkadaş ediniyorum, kötü tarafı ise gecenin bir yarısı talipler beni arayınca uyuyamıyorum' dedi.Yurt içinden ve yurt dışından bir çok taliplisi olduğunu anlatan Kaplan, şu ana kadar aradığı özelliklerde birini bulamadığını belirtti. 3 ton parayı teslim edebileceği bir kadın ile evlenmek istediğini vurgulayan Kaplan, '18 Ocak 2016 tarihinde bir televizyon programına katıldım. Eş adayımı aramak için 2 gün orada kaldım. Şu anda telefonlarım hiç susmuyor. Gerek mesaj, telefon, internet üzerinden bana ulaşıyorlar ve tanışmak istiyorlar. Gece sabaha karşı yattım Almanya'dan mütevazi bir hanımla tanıştım. Sonra İngiltere'den bir talibim aradı. Ben 3 ton param var dediğimde insanlar abartma olarak görüyor. Gelsinler görsünler, benim gerçekten 3 tona yakın param var. İsterlerse gelip tartabilirler. Ben yaptığım işin ağırlığını kaldırabilecek bir hanım arıyorum. Ben olmayınca röportaj yapacak parayla ilgili sunup yapacak, birini arıyorum. 3 tona yakın param var ama bu parayı kontrol edecek bir hanım efendi bulamadım' şeklinde konuştu.Kaplan aradığı özelliklerde bir hayat arkadaşı bulana kadar arayışını sürdüreceğini ifade etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 25.01.2016 20:44
Anahtar Kelimeler:
GaziantepMüzeEsat Kaplan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İşkence gördü, sakat kaldı! Okurken kanınız çekilecek…
İşkence gördü, sakat kaldı! Okurken kanınız çekilecek…
Mahkeme kararını duyan baba kalp krizi geçirip öldü
Mahkeme kararını duyan baba kalp krizi geçirip öldü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim