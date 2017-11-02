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3 TIR çarpıştı! Sürücüler feci şekilde can verdi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası ve ardından çıkan yangın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

3 TIR çarpıştı! Sürücüler feci şekilde can verdi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası ve ardından çıkan yangın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

02 Kasım 2017 Perşembe 08:06
3 TIR çarpıştı! Sürücüler feci şekilde can verdi
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AFYONKARAHİSAR-Uşak karayolunun 60. kilometresinde sürücülerinin  kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 3 tır çarpıştı. Daha sonra alev alan  araçlardan biri şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, İl  Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, biri kömür yüklü olan tırlarda çıkan yangını  kontrol altına aldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücülerden 2'sinin yanarak öldüğü  tespit edildi. Şarampole devrilen tırın sürücüsünün de yaşamını yitirdiği  belirlendi.

Kazanın ardından karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Cesetlerin ve araçların olay yerinden kaldırılmasının yanı sıra kazada  ölenlerin kimlik tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarSinanpaşaAfad
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