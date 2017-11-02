3 TIR çarpıştı! Sürücüler feci şekilde can verdi

Cesetlerin ve araçların olay yerinden kaldırılmasının yanı sıra kazada ölenlerin kimlik tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücülerden 2'sinin yanarak öldüğü tespit edildi. Şarampole devrilen tırın sürücüsünün de yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye görevlileri, biri kömür yüklü olan tırlarda çıkan yangını kontrol altına aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR -Uşak karayolunun 60. kilometresinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 3 tır çarpıştı. Daha sonra alev alan araçlardan biri şarampole devrildi.

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