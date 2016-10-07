3 öğretmen tutuklandı

KENTTE FETÖ soruşturması kapsamında 70 öğretmen gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan öğretmenler, gruplar halinde adliyeye sevk edilmiş ve büyük çoğunluğu tutuklanmıştı. Bugün de gözaltında bulunan 9 öğretmen daha adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 3’ü tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. 1’inin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı aktarıldı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar arasında 2 de kadın öğretmen bulunuyordu.

Öte yandan, adliyeye sevk edilen öğretmenlerin cep telefonlarında FETÖ’ye ait olduğu belirtilen ‘Bylock’ isimli mesajlaşma programının tespit edildiği öğrenildi.

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